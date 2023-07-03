В Ижевске задержан мужчина похитивший велосипед

Причиненный ущерб оценен в 10 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

40-летнего ранее судимого жителя Ижевска задержали в Столице Удмуртии по подозрению в хищении велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, подозреваемый обманным путем заполучил транспортное средство.

«Мужчина попросил у малознакомой женщины велосипед, чтобы съездить до магазина, но обратно не вернулся, а похищенное имущество планировал сдать на перепродажу в комиссионный магазин», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе обыска дома у подозреваемого похищенный велосипед нашли и изъяли. Причиненный ущерб оценен в 10 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под следствием. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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