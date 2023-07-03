Частный дом сгорел в Удмуртии 2 июля

Фото: https://vk.com/psch37

2 июля, в 18:46 в деревне Новая Монья произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ПСЧ-37 ВКонтакте, загорелись частный дом и надворные постройки.

Первая бригада пожарных прибыла на место через 11 минут после поступления сообщения. К тому времени постройки и здание были полностью объяты огнем. Общая площадь пожара составила 239 кв.м. По предварительным данным, возгорание началось из-за замыкания электропроводов на сеновале. Для тушения пламени привлекались 8 пожарных и 4 автоцистерны. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: https://vk.com/psch37

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