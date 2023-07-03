Для жителей Камбарского района Удмуртии ввели компенсацию оплаты за проезд по Камскому мосту

Закон вступил в силу 1 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1 июля 2023 года в силу вступил законопроект, позволяющий части жителей Камбарского района получить компенсацию за затраты на проезд по Камскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Получить возмещение оплаты за проезд могут те жители района, которые вынуждены отправиться в другие города региона для получения медицинской помощи. Получить меру поддержки смогут женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды, несовершеннолетние, беременные женщины, ветераны и инвалиды боевых действий, а также участники СВО до получения удостоверения, подтверждающего права ветерана боевых действий.

Компенсационные выплаты возмещаются как за поездку до пункта назначения, так и обратно. Напомним, по статистике за 2021 год в Камбарской районной больнице было выдано 5 648 направлений в медучреждения других городов республики, а в 2022 году – 5 964 направления.

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