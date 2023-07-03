Актриса из Ижевска Мария Горбань снялась в новом комедийном сериале

Мария Горбань в амплуа столичной журналистки. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Уроженка столицы Удмуртии Мария Горбань снялась в новом сериале на канале ТНТ «Тайна пропавшей деревни» (16+). Комедийный детектив, получивший награду в номинации «Самый ожидаемый проект» на фестивале «Original+» (16+) в 2023 году, выйдет в телеэфир 3 июля в 21:00 по местному времени.

Перед зрителями Мария предстанет в амплуа столичной журналистки, которая отправилась расследовать тайну исчезновения жителей деревушки Нижние Броды. Для нее ответ на загадку станет доказательством того, что ее зря уволили с телевидения, и она способна снимать расследовательские репортажи. И где тут юмор, спросите вы? А его зрители найдут в столкновении столичной штучки с аутентичными условиями жизни в обычной русской деревне.

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Создателями проекта стали Сергей Светлаков («Горько!», «Старые шишки») и Саид Давдиев («Прожекторперисхилтон», «Вечерний Ургант»). Главные роли сыграли Мария Горбань («Звездный суд», «Поехавшая») и Филипп Ершов («Нюрнберг», «Зеленый мэр).

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