29-летнего инженера из Ижевска осудят за коммерческий подкуп на 780 тысяч рублей

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по обвинению в коммерческом подкупе перед судом предстанет 29-летний бывший ведущий инженер одного из автотранспортных предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год обвиняемый за деньги поспособствовал продлению договора предприятия с организацией из Перми, занимающейся поставками горюче-смазочных материалов. Руководитель организации передал инженеру более 780 тысяч рублей.

Уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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