Шестеро жителей Удмуртии обвиняются в незаконной вырубке леса на 2 млн рублей

Общая сумма ущерба составила 4 млн рублей. Фото: Чирков

По делу о незаконной рубке леса и краже на скамье подсудимых оказались 6 жителей Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, черные лесорубы вырубили хвойные деревья в Мукшинском лесничестве, причинив тем самым ущерб в более чем 2 млн рублей. Помимо этого мужчины обвиняются в краже металлических труб стоимостью еще 2 млн рублей. Обвиняемые вынесли их с Киенгопского месторождения нефти. Таким образом общая сумма ущерба составила 4 млн рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) и части 4 статьи 158 УК РФ (кража) направлено в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.

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