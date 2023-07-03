Гороскоп на день: 4 июля Ракам стоит научиться отстаивать границы, а у Дев намечается будоражащее знакомство

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 4 июля прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Доверяйте своему спутнику жизни, он может свернуть для вас горы. Одиноких Овнов впереди ждет волнительное знакомство, поэтому настройтесь на волну флирта и соблазнения.

Телец

Для Тельцов сейчас не лучшее время для отъезда за рубеж или поиска новой работы. Вы столкнетесь с обстоятельствами, которые не сможете изменить под себя. Как следствие – разочарование и неверие в собственные силы.

Близнецы

Хороший день, чтобы начать что-то совершенно необычное. А вот с коллегами стоит держать ухо востро. Не болтайте лишнего про себя и своих друзей. Сейчас не самый удачный момент для похода в социальные службы.

Рак

Ракам пора научиться говорить нет и отстаивать свои границы. Но только тогда, когда вы точно уверены в том, что сделали все верно. Будьте смелее в своих желаниях – мечты имеют свойство исполняться.

Лев

Недавно вы могли убедиться в том, что советы старших людей помогают в жизни. Так не пренебрегайте ими и прислушивайтесь к ним. Не стоит идти на поводу у своих низменных желаний.

Дева

Неожиданное знакомство может перерасти в будоражащее и волнующее кровь. Конечно, будет трудно сохранить здравый рассудок, но хотя бы постарайтесь это сделать. Иначе последствия будут не очень хорошими для вас.

Весы

Весам пока не стоит расслабляться. Лучше взять волю в кулак и сделать намеченное. Звезды не советуют начинать важные дела, нацеленные на долгосрочную перспективу. Вечером на вас нахлынут домашние дела и бытовые проблемы.

Скорпион

Взаимодействие Скорпионов с официальными лицами не принесет в этот день желаемого результата. Возможна непродолжительная поездка по не очень приятному поводу. Вечер в кругу близких не принесет желаемого душевного спокойствия.

Стрелец

Стрельцам не будет везти в финансовой сфере. Поэтому не нужно складывать все деньги в одну корзину и делать большие покупки. Разочарование коснется и сферы отношений. Не исключены мелкие ссоры и недопонимания.

Козерог

Козероги, не идите на открытый конфликт с начальством, коллегами и официальными лицами. Выбирайте корректную форму для выражения эмоций. А еще лучше постарайтесь избежать этой ситуации.

Водолей

Не стоит спешить с принятием важного решения. Лучше займитесь выполнением текущих задач, которые вы так долго откладывали, – именно они и тормозят вас. Возможны встречи с представителями закона, будьте вежливы.

Рыбы

Рыбам стоит уделить внимание своим друзьям, вы так давно с ними не виделись! А еще пора задуматься об отдыхе. Но не надейтесь на других – только вы сами сможете хорошо организовать его.

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