43-летний водитель скончался в ДТП в Удмуртии

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 июля, в 11:30 на 38 км дороги «Псеево-Крынды» в Алнашском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по региону.

43-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива», по предварительной информации, съехал на обочину, а затем не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП. Автомобиль водителя врезался в «Опель Мерива» под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП водитель «Шевроле Нива» скончался на месте аварии. В ведомстве отметили, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В автомобиле женщины также находились два несовершеннолетних пассажира, жизнь которых удалось спасти благодаря детским автокреслам.

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