19-летний водитель легковушки врезался в дерево и скончался в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 июля, в 14:40 на первом км дороги «Ува – Мушковай» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

«Хендай Солярис» под управлением 19-летнего молодого человека съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и его 21-летний пассажир были доставлены в медучреждение. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь 19-летнего молодого человека – он скончался. Пассажир находится под наблюдением медиков.

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