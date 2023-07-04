Погода в Ижевске на 4 июля: до + 29 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет жарко. Фото: Алёна Селезнёва

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями.Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +27…+29 °С. Ветер западный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +16….+21 °С. Будет малооблачно и также без осадков.

Хорошего вам дня!

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