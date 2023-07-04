Экономист объяснил жителям Удмуртии увеличение средней рабочей недели до 38,5 часов

Средняя рабочая неделя в России увеличилась до 38,5 часов Фото: Василий Вахрин

Средняя рабочая неделя жителей России увеличилась до рекордных 38 с половиной часов. Экономист Петр Заборцев в беседе с RT объяснил, с чем это связано.

«Налицо все признаки нарастания дефицита рабочей силы. Рекордная продолжительность рабочей недели – еще один симптом. Проблема нехватки работников в ближайшие годы будет влиять на всю экономическую ситуацию в стране», – сообщает Заборцев.

При этом эксперт уверен, что при развитии новых форм бизнеса, для которых понадобится меньшее количество сотрудников, стране удастся преодолеть трудовой кризис.

«Только так мы сможем найти трудовой потенциал для роста и развития нашей экономики и всей России», – заключил экономист.

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