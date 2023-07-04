Удмуртия сократила выбросы парниковых газов до 58% от уровня 1990 года

Наиболее значительный объем выбросов вредных веществ приходится на диоксид углерода Фото: Амир Закиров

В Удмуртии зарегистрировано множество предприятий, работающих в сфере оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства и землепользования. И, как сообщает пресс-служба регионального правительства, несмотря на то, что они безусловно приносят пользу для развития республики, они также являются источником парниковых газов.

«Наиболее значительный объем выбросов вредных веществ приходится на диоксид углерода. Углекислый газ – это 77% от общей доли. Компенсировать часть этих выбросов помогает наш лесной сектор. Если в 1990 году леса Удмуртии компенсировали 20,8% выбросов углекислого газа, то в 2021 году – уже 33%», – сообщил министр природных ресурсов Денис Удалов.

Сейчас леса занимают около половины от площади Удмуртии. При этом в регионе происходит постоянное увеличение площади восстанавливаемых лесов. Напомним, в этом году в республике высадили более 16 млн саженцев хвойных деревьев.

Ежегодно специалисты министерства собирают информацию о выбросах и поглощениях парниковых газов. В этом им помогают специальные микростанции, которые передают данные о массовой концентрации пыли, диоксида азота, озона, а также о температуре, относительной влажности и атмосферном давлении в аналитический отдел Минприроды Удмуртии. Сейчас такие станции установлены в Камбарке и Ижевске. Это необходимо для составления планов по сокращению вредных веществ в атмосфере.

На данный момент показатель сокращения выброса парниковых газов от 1990 года в Удмуртии составляет 58%. В будущем регион планирует достигнуть отметки в 70%.

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