Задолженность жителей Удмуртии по кредитам выросла до 300,6 млрд рублей

Среди всех регионов ПФО по уровню задолженности населения по кредитам Удмуртия находится на 2 месте Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За год объем выданных жителям Удмуртии кредитов увеличился в 2,4 раза и составил 20,6 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

На конец мая задолженность по кредитам выросла сразу на 5,8 млрд рублей, таким образом составив 300,6 млрд рублей. В то же время объем вкладов населения составил 243,9 млрд рублей – за май счета жителей региона пополнились на 5,3 млрд рублей, тогда как в мае 2022 года – лишь на 0,2 млрд рублей.

Среди всех регионов ПФО по уровню задолженности населения по кредитам Удмуртия расположилась на втором месте – лидерство забрал Татарстан. Но в то же время для погашения среднего уровня кредитной задолженности жителей Удмуртии необходимо примерно 6,5 среднемесячного дохода, который сложился за 2022 год, а для жителей Татарстана – 4,7 дохода.

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