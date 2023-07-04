Вандалы выломали на набережной пруда Ижевска скамейку

Фото: Захарова Анастасия

В Ижевске местные жители пожаловались на вандализм неизвестных, которые выломали скамейку на набережной городского пруда.

Сейчас скамейка лежит на газоне недалеко от лестницы от памятника Оружейникам. Чем помешала ижевчанам скамейка – остается загадкой.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о пожелтевшем газоне и разбитых лестницах многострадальной набережной «как в Ницце».

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