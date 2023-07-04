Гороскоп на день: 5 июля Львам предстоит вернуть долги, а Стрельцам – заняться самоанализом

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Поиск быстрого решения насущных проблем не даст вам сосредоточиться на главном. Стоит заняться саморазвитием. Проявите решимость в рабочих вопросах. Вам предстоит выйти из зоны комфорта.

ТЕЛЕЦ

Внутренняя сила – ключ к вашему успеху. Для вас наступил период стабильности и гармонии в отношениях. Будьте внимательны к деталям. Это хорошее время для улучшения своей финансовой ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ

Гибкость в принятии решений позволит вам избежать множества конфликтных ситуаций. Не стесняйтесь проявлять инициативу в любовных делах. Ваш партнер непременно оценит вашу прямолинейность и умение добиваться своего.

РАК

Счастье в ваших руках. Мечты и надежды на светлое будущее будут оправданы, если вы прислушаетесь к своему сердцу. Не пытайтесь быть хорошими для всех. Сохраняйте спокойствие и живите для себя.

ЛЕВ

От судьбы не уйти. Давно забытые долги дадут о себе знать. Будьте готовы. Выбор у вас прост: исполнить обещание или потерять близкого человека. Прислушайтесь к голосу разума. Рациональное мышление поможет вам.

ДЕВА

Зачем спрашивать совет, если решение давно уже принято. Снимите маску и действуйте открыто наперекор злопыхателям. Ваш упорный труд будет оценен по достоинству.

ВЕСЫ

Личная жизнь и работа – основные сферы, на которые вам следует обратить внимание сегодня. Но старайтесь соблюдать баланс. Будьте сдержанны и во всем ищите компромиссы.

СКОРПИОН

Семья поможет вам найти внутри себя новый источник энергии и встать на ноги. Судьба благосклонна к вам. Рискуя, вам удастся добиться успеха без лишних усилий.

СТРЕЛЕЦ

Вселенная подсказывает вам на время остановиться и заняться самоанализом. Множество из планов, что вы придумали, утратили актуальность. Будущее уже стучится к вам в двери. Пришла пора отбросить сомнения и шагнуть в новый день.

КОЗЕРОГ

Отличный день для того, чтобы сделать предложение вашей второй половинке. Не бойтесь сделать первый шаг. Ваше счастье принесет удачу, а близкие люди непременно поддержат вас.

ВОДОЛЕЙ

Пришла пора избавиться от лишних людей в своей жизни. Оборвать давние связи не просто. Но лучше поставить точку, чем мучаться всю оставшуюся жизнь. Будьте решительны. Свобода окрыляет. Она откроет для вас новые возможности в творчестве.

РЫБЫ

Стоит полагаться на чувственное познание. Сегодня вам может потребоваться много сил. Окружающая обстановка может влиять на вас, причиняя дискомфорт. Будьте осторожны. Старайтесь больше времени проводить наедине с собой.

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