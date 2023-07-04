Шестиквартирный дом сгорел в Удмуртии

Фото: @mchsUR

3 июля в селе Кияик в Завьяловском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелся жилой шеститквартирный дом барачного типа. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении одного из жильцов. Общая площадь пожара составила 300 кв.м. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Всего за минувшие сутки в Удмуртии зарегистрировано 5 пожаров.

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