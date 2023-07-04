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НовостиПроисшествия4 июля 2023 9:53

40-летнего жителя Удмуртии подозревают в незаконном хранении маковой соломы

Мужчину остановили на трассе для проверки документов
Софья Кель
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

Фото: Мария Бакланова

40-летнего жителя Агрыза подозревают в хранении маковой соломы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали ночью на 137-м км дороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск». Стражи порядка остановили подозреваемого для проверки документов, а затем в ходе обыска обнаружили в его рюкзаке пакет, в котором хранилось 147 граммов стеблей мака.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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