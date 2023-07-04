Детсад обновили в «Деревне будущего» в Удмуртии

Фото: @a.brechalov

В селе Узи в Удмуртии закончился капремонт в детском саду – еще одном объекте второй в республике «Деревни будущего». Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов.

В здании детского сада обновили абсолютно все – от пола и потолка до фасада и территории. Для малышей закупили интерактивные песочницы, панели и наборы робототехники. В процесс обучения будут внедрены технологии для обучения детей по системе STEM-образования (Science, Technology, Engineering and Mathematics — Наука, Технологии, Инженерия и Математика).

Сейчас для проекта уже подготовлены лыжероллерная трасса и уличная сцена. Также для «Деревни будущего» заасфальтировали центральную улицу села и уложили брусчатку для пешеходов.

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