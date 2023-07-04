Опасные и смешные: первый эпизод криминально-комедийного сериала «Макс и Гусь» выйдет в видеосервисе Wink 20 июля

Эксклюзивная премьера комедийного сериала «Макс и Гусь» (18+) с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») 20 июля. Видеосервис также представил трейлер и постер проекта. 7-серийная история, снятая компаниями «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс», пополнит линейку Wink Originals. Режиссер сериала – Денис Павлов («Экипаж 314»), сценаристы – Вадим Валиуллин («Зема 3. Новогодний замес») и Тимур Левченко («Полярный», «Мур-Мур», «Уволить Жору»).

Постер сериала

Трейлер сериала

«Макс и Гусь» – это спин-офф успешного комедийного сериала «Зема 3». Роли в новом проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор, исполнили также Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие.

Проект «Макс и Гусь» был представлен в конкурсной программе фестиваля «Пилот» и стал самым скандальным сериалом смотра.

Макс (Никита Кологривый) в сериале «Зема 3» – антагонист главного героя Земы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием. Спин-офф «Макс и Гусь» в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зема 3. Новогодний замес». И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. Зрителя также ждет знакомство с еще одним другом Макса – брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.

«Сериал «Макс и Гусь» – это совершенно новый проект по своему масштабу и профессиональному исполнению, а также по потенциалу и масштабу конфликтов в самой истории. Мы попытались расширить вселенную «Земы» новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов жанра. Топовые российские актеры, великолепная режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, прекрасная игра всех актеров без исключения, огромное количество юмора – все это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников вселенной «Земы», но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий», – утверждает Андрей Шишканов, генеральный продюсер сериала.

«Когда мы делали сериал «Зема 3», ставший впоследствии интернет-хитом, уже было очевидно, что Макс и Гусь заслуживают отдельной истории. Сначала мы опробовали эту идею в фильме «Зема 3. Новогодний замес», а теперь выпускаем полноценный спин-офф. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, так как мы уже задумали продолжение – у Макса и Гуся, их друзей и врагов, у всей этой киновселенной большой потенциал», – говорит Дмитрий Щербанов, генеральный продюсер проекта.

Фото со съемочной площадки

О сериале «Макс и Гусь»

Производство: «Вселенная Кино», «Ящер Пикчерс»

Жанр: комедия, экшн

Количество эпизодов: 7 по 30 минут

Премьера: 20 июля 2023

Видеосервис: Wink

Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Режиссер-постановщик: Денис Павлов

Автор идеи: Вадим Валиуллин

Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик

В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Сергей Гинзбург и другие.

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