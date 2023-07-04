Четвертые сутки ищут мужчину с татуировками в Ижевске

Малых Валентин Николаевич. Фото: @psoregion18

30 июня в Ижевске пропал Валентин Малых 1987 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

До настоящего времени информации о местонахождении мужчины не поступало. Известно лишь, что у пропавшего нет при себе телефона. Примерный рост Валентина 160 см, на вид 40 лет, волосы русые, а на лице щетина. Из особо броских примет можно обозначить искривление носа, татуировки от плеча до локтя и шрам от рассечения под левым глазом.

На момент пропажи был одет в оранжевую футболку с длинными рукавами, серые спортивные штаны и темно-синие кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просим сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (102 с мобильного).

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