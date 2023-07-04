Полпред по ПФО Игорь Комаров представит нового ГФИ по Удмуртии 5 июля

Фото: Сергей Грачев

5 июля с рабочим визитом Удмуртию посетит полномочный представитель президента России по ПФО Игорь Комаров. Как сообщает пресс-служба полпредства, на совещании с главой региона Александром Бречаловым станет известно имя нового главного федерального инспектора.

Напомним, ранее пост ГФИ по Удмуртии занимал Сергей Панов, но в апреле 2023 года он покинул эту должность в связи с достижением им 65 лет. На пост и.о. ГФИ был назначен Алексей Воробьев.

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