Погода в Ижевске на день: 5 июля в городе малооблачно и до +29°С

Осадки не ожидаются
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Судя по прогнозу сервиса Яндекс.Погода, 5 июля в Ижевске будет малооблачно.
Днем столбик термометра поднимется до +29°С. Ветер северный со скоростью 2,8 м/с. Ночью температура опустится до +16°С.
Хорошего вам дня!
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