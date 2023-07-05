Погода в Ижевске на день: 5 июля в городе малооблачно и до +29°С

Осадки не ожидаются Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Судя по прогнозу сервиса Яндекс.Погода, 5 июля в Ижевске будет малооблачно.

Днем столбик термометра поднимется до +29°С. Ветер северный со скоростью 2,8 м/с. Ночью температура опустится до +16°С.

Хорошего вам дня!

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