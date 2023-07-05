Стелу на въезде в Ижевск обновили

Фото: администрация Ижевска

Стелу на въезде в Ижевск со стороны Сарапульского тракта полностью обновили. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядчик покрасил конструкцию колонн, а также обновил облицовку стенда и буквы в названии города.

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