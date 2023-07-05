38-летнего жителя Удмуртии осудили за дачу взятки сотруднику ГИБДД

Мужчину приговорили к условному сроку лишения свободы Фото: Диля Ахмадишина

38-летний житель Вавожского района предстал перед судом за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В январе 2023 года мужчину поймали на пьяной езде. Желая избежать административной ответственности, лихач несколько раз звонил и встречался с сотрудником ГИБДД, предлагая ему 50 тысяч рублей за уничтожение протокола в его отношении. Страж порядка сообщил об этом в отделение противодействия коррупции МВД по району. В результате обвиняемого задержали у одного из ТЦ села Вавож в момент передачи денег.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно.

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