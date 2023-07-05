Врач рассказал жителям Удмуртии о развитии аллергии на мясо после укуса клеща

В России уже зарегистрированы случаи развития аллергии на красное мясо после укуса клеща Фото: Мария Бакланова

Летняя пора славится не только теплым солнышком и хорошей погодой, но и угрозой укуса клеща. Врач Максим Маскин в своей беседе с RT рассказал о возможности развития аллергии на продукты животного происхождения после такого укуса.

Аллергическая реакция может развиться на красное мясо, мясо птицы, яйца, молочные продукты и блюда с желатином.

«Это не шутка и не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — сообщает эксперт.

Такая аллергия может развиться после укуса клеща Amblyomma americanum также известного под прозвищем Lone Star («одинокая звезда»), но есть данные и о том, что болезнь может распространяться клещами других видов.

Симптомы аллергии следующие: крапивница, отек горла или языка, боль в животе и тошнота, в тяжелых случаях – анафилаксия. При проявлении аллергии необходимо срочно обратиться к врачу для выявления причины.

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