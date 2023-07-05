«Ижсталь» помогает студентам получить практические навыки

Фото: ПАО «Ижсталь»

На заводе «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 6 месяцев текущего года прошли производственную практику 57 студентов различных учебных учреждений.

Наибольшее количество практикантов – из Ижевского промышленного колледжа, с которым «Ижсталь» связывают десятилетия плодотворного сотрудничества. Также практику проходят учащиеся ижевских техникумов: монтажного, радиоэлектроники и информационных технологий имени Воскресенского, политехнического. Высшие учебные заведения представлены студентами Ижевского государственного технического университета им. Калашникова, Удмуртского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургского горного университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Будущие специалисты получают практические навыки по следующим специальностям и специализациям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик ручной и частично механизированной сварки, автомеханик, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, компьютерные системы и комплексы, программная инженерия, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения и другим.

«Мы рассматриваем каждого студента как потенциального будущего работника завода. Исходя из этого, создаем им условия для прохождения практики. Ребята не только приобретают практические навыки и постигают азы профессии, но и знакомятся с историей завода, его коллективом и традициями», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.