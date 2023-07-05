Более 170 тысяч рублей украл житель Ижевска у своих знакомых

Общая сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрению в краже денег и ювелирных украшений задержали 34-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Стражи порядка установили, что в апреле 2023 года мужчина познакомился с одним из потерпевших в кафе. После распития спиртного ижевчанин отошел, чем и воспользовался подозреваемый – он взял оставленный на столе мобильный телефон и вышел из заведения. Затем мужчина достал из гаджета сим-карту, вставил ее в свой телефон и перевел с банковского счета потерпевшего на свой 16 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 46 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале 2023 года мужчина вынес из дома своей знакомой 160 тысяч рублей и ювелирные изделия из золота. Общий ущерб составил 250 тысяч рублей.

По факту краж возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение транспорта ограничат на улице Оружейника Драгунова в Ижевске до 11 июля

Сергей Смирнов ушел с поста постпреда главы Удмуртии при президенте России

«Сказала, что еще нарожает»: что говорят односельчане о многодетной матери, у которой погиб ребенок