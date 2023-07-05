Пенсионерка 1946 г.р. получила ожоги при пожаре в Удмуртии

Сейчас пострадавшая находится в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июля, в 8:45 из Можгинской районной больницы в МЧС Удмуртии поступило сообщение о пенсионерке, получившей ожоги при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожилая женщина 1946 года рождения получила увечья при пожаре в частном доме – пострадавшая разжигала печь при помощи ацетона. Сейчас пенсионерка находится под наблюдением врачей. Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

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