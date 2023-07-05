Управление по информационной политике создали в Удмуртии

Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии создали управление по информационной политике. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов.

Основными задачами управление являются участие в формировании и реализации политики информационной открытости органов власти, подготовка отчетов и справочной информации о состоянии в сфере информационной политики, участие в подготовке материалов для докладов главы региона, а также взаимодействие с администрацией и Госсоветом Удмуртии.

В структуру управления входят начальник, его зам, главные консультанты, техники и аналитический отдел.

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