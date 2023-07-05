15 лет колонии грозит мужчине из Удмуртии за убийство из-за ревности

Потерпевший скончался от ножевого ранения. Фото: СУ СК России по Удмуртии

По обвинению в убийстве перед судом предстанет 40-летний житель села Шаркан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 30 апреля 2023 года мужчина отправился на пилораму в деревне Михайловка, где и жил потерпевший. В тот момент в гостях у мужчины находилась сожительница обвиняемого. Разозлившись из-за ревности, мужчина ударил соперника ножом, который заранее взял из дома. От полученного ранения потерпевший скончался.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет в колонии.

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