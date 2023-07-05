Гороскоп на день: 6 июля Рыбам стоит сосредоточиться на работе, а Львам – на отдыхе

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Вам как никогда будет важно остаться наедине с собой и заняться самоанализом. Сейчас вы уязвимы. Но не стоит бояться потенциальных врагов. Сильная мужская фигура рядом с вами защитит вас от всех бед.

ТЕЛЕЦ

Будущее туманно. Вы можете почувствовать острую необходимость в тепле и уюте. Сегодня вам как никогда важно провести время с семьей. Близкие люди помогут вам встать на путь к успеху.

БЛИЗНЕЦЫ

День будет продуктивен. Деловые встречи, знакомство с партнерами и выгодные предложения, без сомнения, порадуют вас. Но будьте осторожны и проявите особое внимание к бумагам, которые подписываете.

РАК

Труд и уверенность в своих силах помогут вам не потерять себя. Не стоит сдерживать эмоции. Хотите ругаться – ругайтесь, тем более если ваш собеседник не понимает язык мира. Жизнь даст вам возможность проявить себя.

ЛЕВ

Хороший день для занятия творчеством и встреч с друзьями. А вот от работы и важных дел звезды советуют воздержаться. Сегодня они не принесут вам ни радости, ни пользы.

ДЕВА

Стоит заняться генеральной уборкой и безжалостно выбросить все лишнее и не приносящее радость из дома. Так вы сможете упорядочить свои мысли и вернуть себе душевное равновесие. К слову, для расставаний сегодня тоже замечательный день.

ВЕСЫ

Стремление забраться на вершину успеха приведет вас к беде. Не стоит рисковать понапрасну. Вселенная советует сегодня по возможности оставаться дома и избегать путешествий.

СКОРПИОН

Сегодня для вас будет как никогда важно взглянуть на себя со стороны. Ваши поступки расходятся с вашими тайными желаниями. Пришла пора принять себя и свои недостатки. Это долгий процесс. Но когда вы с ним справитесь, для вас откроются двери в будущее.

СТРЕЛЕЦ

Стоит опасаться внезапных сюрпризов. Они могут быть вестником дурных новостей и душевных терзаний. Только время может помочь вам расставить все по местам. Добиться осуществления мечты можно только своими силами.

КОЗЕРОГ

Ответ на ваше предложение будет неожиданным. Однако не стоит расстраиваться, если он вас не удовлетворит. Вестники новых начал уже близко. Читайте знаки. Ваша судьба рядом с вами.

ВОДОЛЕЙ

Свести общение с родственниками стоит до минимума. Вы сами того не замечаете, как, идя на поводу у близких людей, загоняете себя в клетку. Пришла пора для вас начать жизнь с чистого листа. Боль будет недолгой, но она нужна, чтобы обрести свободу.

РЫБЫ

Огонь и стремления внутри вас могут потухнуть так же резко, как и зажечься. Чтобы не потерять себя и сохранить бушующую в вас энергию, Вселенная советует вам не поддаваться страстям. Направьте свое внимание на то, что действительно важно.

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