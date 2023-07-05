53-летняя жительница Удмуртии отправится в колонию за убийство сожителя

Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы Фото: Амир Закиров

По обвинению в убийстве сожителя в Сарапуле перед судом предстала 53-летняя жительница Каракулинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Трагедия произошла во время ссоры. Пьяная женщина схватилась за нож и несколько раз ударила потерпевшего в область грудной клетки, живота и лица. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 7 годам в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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