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НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:27

53-летняя жительница Удмуртии отправится в колонию за убийство сожителя

Женщина несколько раз ударила мужчину ножом в грудь, живот и лицо
Софья Кель
Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы

Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы

Фото: Амир Закиров

По обвинению в убийстве сожителя в Сарапуле перед судом предстала 53-летняя жительница Каракулинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Трагедия произошла во время ссоры. Пьяная женщина схватилась за нож и несколько раз ударила потерпевшего в область грудной клетки, живота и лица. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 7 годам в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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