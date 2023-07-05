Минздрав Удмуртии опроверг слухи о полном закрытии детского инфекционного отделения в ГБ №3

Работа отделения продолжится в обычном режиме после 8 августа Фото: Мария Бакланова

Информация о закрытии детского инфекционного отделения в ГБ №3 появилась в городских чатах Ижевска и вызвала бурное обсуждение среди горожан.

«Комсомолка» обратилась в Минздрав Удмуртии с запросом, действительно ли планируется закрытие инфекционного отделения в ГБ №3 и куда теперь будут направлять маленьких пациентов?

В ведомстве сообщили, что повода для беспокойства нет. Детское инфекционное закроют лишь на время в связи с санитарной обработкой.

«В связи с летним периодом и небольшим количеством пациентов детское инфекционное отделение ГБ №3 с 12 июля по 8 августа закрывается на профилактическую санитарную обработку. На этот период дети будут направляться в детское отделение Республиканской инфекционной больницы. На данный момент в инфекционном отделении ГБ №3 проходят лечение всего 11 маленьких пациентов. Они будут выписаны после завершения лечения», – говорится в ответе на запрос.

Как подчеркнули в пресс-службе Минздрава Удмуртии, данная мера временная, после 8 августа работа продолжится в обычном режиме.

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