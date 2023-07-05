Число заразившихся клещевым энцефалитом в 2023 году в Удмуртии выросло на 25%

В 2023 году в больницы после укуса клеща обратились 11 055 человек Фото: Мария Бакланова

На 4 июля после укуса клеща клещевым энцефалитом заразились 20 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, среди заразившихся двое детей. По сравнению с минувшим годом в 2023 показатель по числу заболевших вырос на 25%. Но в то же время на 25% снизилось число пострадавших от присасывания опасных членистоногих. Если в 2022 году в больницы обратились 13 839 человек, то в 2023 – 11 055.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала в каких районах столицы Удмуртии клещи встречаются наиболее часто и что влияет на их активность.

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