Погода в Ижевске на день: 6 июля ожидаются жара до +31 градуса

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 6 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +29…+31°С. Ожидается переменная облачность, без дождей.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 749 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс высокий.

Желаем вам отличного дня!

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