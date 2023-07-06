Двух граждан Египта осудили в Ижевске за продажу наркотиков

Суд признал молодых людей виновными
Фото: Архив КП
В Ижевске за попытку продажи наркотиков перед судом предстали 22-летний и 23-летний граждане Египта. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда столицы Удмуртии.
В 2022 году молодые люди вступили в преступный сговор с неустановленным лицом. Согласно договору обвиняемые должны были размещать на территории Ижевска и Удмуртии закладки с наркотиками, а затем отправлять фотографии и координаты куратору. В одном из районов столицы региона молодых людей задержали полицейские. Во время обыска у обвиняемых обнаружились запрещенные вещества, которые они собирались продать через тайники.
В судебном заседании один из подсудимых отказался от дачи показаний, а второй полностью признал вину и раскаялся. Суд признал молодых людей виновными и приговорил одного из них к 4, а другого к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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