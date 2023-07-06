38-летний мужчина утонул на пруду в Удмуртии

Тело погибшего из воды достали спасатели
Фото: Амир Закиров
38-летний мужчина утонул на пруду в поселке Кизнер 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По предварительным данным, пьяный мужчина отправился купаться вместе с друзьями. С их слов, погибший отплыл от берега всего на 4 метра и вдруг начал тонуть. Тело уже мертвого купальщика из воды достали спасатели.
В ведомстве отмечают, что мужчина купался на соседнем берегу от санкционированного пляжа, где разрешено и купание, и отдых на песке, а за посетителями внимательно следят добровольные спасатели.
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