Колбаса и черный чай подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

За неделю повысилась стоимость полета в самолете в салоне экономкласса
Фото: Мария Бакланова
В период с 27 июня по 3 июля в Удмуртии изменились цены на ряд товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.
Так, на 55,62 рублей подорожал черный байховый чай. Также поднялись цены на полукопченую колбасу (+22,27 руб.), картофель (+9,27 руб.) и маргарин (+7,45 руб.). В то же время подешевели мясные и овощные консервы для детского питания – на 32,54 руб. и 20,17 руб. соответственно. Также снизились цены на бананы (-7,68 руб.), молоко (-6,01 руб.) и репчатый лук (-2,19 руб.). Отметим, что специалисты рассматривали среднюю цену на один кг товара.
Из услуг на 4,4% повысилась стоимость полета в самолете в салоне экономкласса.
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