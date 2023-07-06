Колбаса и черный чай подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

За неделю повысилась стоимость полета в самолете в салоне экономкласса Фото: Мария Бакланова

В период с 27 июня по 3 июля в Удмуртии изменились цены на ряд товаров. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, на 55,62 рублей подорожал черный байховый чай. Также поднялись цены на полукопченую колбасу (+22,27 руб.), картофель (+9,27 руб.) и маргарин (+7,45 руб.). В то же время подешевели мясные и овощные консервы для детского питания – на 32,54 руб. и 20,17 руб. соответственно. Также снизились цены на бананы (-7,68 руб.), молоко (-6,01 руб.) и репчатый лук (-2,19 руб.). Отметим, что специалисты рассматривали среднюю цену на один кг товара.

Из услуг на 4,4% повысилась стоимость полета в самолете в салоне экономкласса.

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