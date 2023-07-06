Двое мальчиков 7 и 9 лет получили травмы в ДТП на пляже в Ижевске

Дети были доставлены в больницу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
5 июля, в 19:15 на Береговой улице в Ижевске произошло ДТП с детьми. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
16-летний подросток на питбайке сбил двух мальчиков 7 и 9 лет на городском пляже. В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Двое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии 6 июля
Прорыв воды произошел в городке Металлургов в Ижевске
Вездесущие кровососы: спасут ли жителей Удмуртии от клещей народные средства