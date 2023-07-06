Двое мальчиков 7 и 9 лет получили травмы в ДТП на пляже в Ижевске

Дети были доставлены в больницу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

5 июля, в 19:15 на Береговой улице в Ижевске произошло ДТП с детьми. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

16-летний подросток на питбайке сбил двух мальчиков 7 и 9 лет на городском пляже. В результате ДТП оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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