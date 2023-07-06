37-летний житель Ижевска задержан за угрозы убийством и избиение бывшей жены

Женщина попыталась скрыться от бывшего мужа в подъезде дома Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске от рук бывшего супруга пострадала 36-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина позвонила экс-супругу и предложила встретиться для обсуждения Дня рождения их сына. 37-летний мужчина согласился и пообещал принести деньги для подарка ребенку. На встречу подозреваемый пришел пьяным и агрессивным. Забыв про обсуждение праздника, он схватил потерпевшую за руку и начал угрожать ей убийством. После этого он принялся избивать женщину свободной рукой. Вырвавшись из захвата бывшего мужа, потерпевшая бросилась в ближайший открытый подъезд и начала звать на помощь. Мужчина забежал в дом следом за экс-супругой и продолжил избивать ее. Остановить его удалось только жильцам дома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Подозреваемый задержан. Факт побоев был подтвержден результатами судебно-медицинской экспертизы.

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