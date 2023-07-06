Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала жителям о плюсах жары

Солнце является источником витамина Д Фото: Амир Закиров

Температура воздуха в Удмуртии наконец начала прогреваться до +30°С и больше. В связи с этим вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук на своей странице ВКонтакте рассказала местным жителям о плюсах такой жары.

По словам Пинчук, благодаря высоким температурам снижается аппетит, чем могут воспользоваться желающие похудеть и скинуть пару килограммов. Также солнце является основным источником витамина Д, который повышает иммунитет, укрепляет кости, улучшает цвет лица и способствует потере жира на животе. Также ультрафиолет может понизить уровень холестерина и восстановить обменные процессы.

Но в то же время солнце может стать причиной теплового удара, ожога, обезвоживания и проблем с сердцем.

Напомним, что аномальная жара установилась в Удмуртии еще весной, что в результате привело к почвенной засухе и объявлению режима ЧС. Такие погодные условия поставили под угрозу заготовку кормов для животных.

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