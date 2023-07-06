53-летняя жительница Удмуртии может отправиться в колонию за кражу постельных принадлежностей

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В селе Подмой Увинского района в краже вещей и денег подозревается 53-летняя безработная местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, женщина залезла в дом соседа, который уехал на несколько дней на заработки. Для этого она выставила из дома оконную раму. Из чужого жилья подозреваемая вынесла постельные принадлежности в фабричных упаковках, деньги и продукты из холодильника. После этого она вышла из дома и поставила раму на место.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Часть похищенных вещей изъята, известно, что постельные принадлежности женщина успела продать. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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