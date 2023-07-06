612 поддонов из древесины экспортировали из Удмуртии в Монголию

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В июне 2023 году из Удмуртии в Монголию была экспортирована очередная партия поддонов из древесины. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, из региона вывезли 68 поддонов.

При проверке специалистов в партии не был обнаружен ни один дефектный экземпляр. В результате поставщику выдали один фитосанитарный сертификат.

Всего за 6 месяцев 2023 года в Монголию из Удмуртии экспортировали 612 поддонов. Это значительно меньше показателей 2022 года – за аналогичный период из региона вывезли 3 640 поддонов.

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