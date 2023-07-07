47 объектов благоустроили в Удмуртии по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Фото: @a.brechalov
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Удмуртии благоустроили уже 47 объектов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает глава региона Александр Бречалов.
Рабочие перешагнули «экватор» работ – впереди еще 46 объектов. На данный момент работы полностью выполнены в Вавожском, Алнашском и Дебесском районах.
«На этой неделе «сдаем» игринцам площадку возле храма Иоанна Богослова – за ее благоустройство проголосовали больше тысячи человек. По их пожеланиям сделали здесь зону отдыха, дополнительное освещение, обустроили пешеходную дорожку, заасфальтировали проезжую часть», – сообщает Бречалов.
Всего в этом году обновят 93 объекта, в том числе 14 игровых площадок, 59 тротуаров, а также скейт-парки, уличные сцены, спортобъекты, площади и парки.
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