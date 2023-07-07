Погода в Ижевске на день: 7 июля ожидается жара до +30

Хорошего вам окончания недели Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 7 июля. Рабочая неделя наконец-то закончилась, да и погода так и намекает, что пора отправиться гулять. «Комсомолка» расскажет подробнее.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +28…+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов.

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