Более 9 кг наркотиков изъяли из дома жителя Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии по подозрению в изготовлении наркотиков заключен под стражу местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчина являлся членом преступной организации, другие участники которой на данный момент не установлены. Совместно с сообщниками подозреваемый создал нарколабораторию на территории региона. В доме задержанного полицейские обнаружили 9,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

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