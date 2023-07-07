Ангар загорелся на улице Гагарина в Ижевске

Фото: скриншот из видео
Сегодня, 7 июля, на промышленной территории на улице Гагарина в Ижевске загорелся ангар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пожарные приехали на место происшествия через 5 минут после поступления сообщения. К тому времени ангар уже был объят пламенем.
Ликвидацию возгорания объявили в 9:33. Пламя уничтожило три «ГАЗели», два «МАЗа» и трактор. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщается.
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