Ангар загорелся на улице Гагарина в Ижевске

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 7 июля, на промышленной территории на улице Гагарина в Ижевске загорелся ангар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарные приехали на место происшествия через 5 минут после поступления сообщения. К тому времени ангар уже был объят пламенем.

Ликвидацию возгорания объявили в 9:33. Пламя уничтожило три «ГАЗели», два «МАЗа» и трактор. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются. О пострадавших не сообщается.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Две женщины пострадали при пожаре на ферме в Удмуртии

Новое здание на улице Песочной в Ижевске будет культурно-досуговым центром

Куда сходить с детьми: какие безопасные и открытые детские площадки есть во дворах Ижевска