Автобус с 27 пассажирами попал в ДТП в Удмуртии

Один из пассажиров обратился за медицинской помощью. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

6 июля, в 12:50 на Трактовой улице в селе Мишкино произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяный 64-летний водитель Renault Duster выехал на встречную полосу дороги и врезался в автобус «ПАЗ», за рулем которого находится 49-летний мужчина. В результате ДТП лихач получил травмы. Также за помощью медиков обратился один из пассажиров автобуса. Всего на момент аварии в общественном транспорте находилось 27 пассажиров.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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