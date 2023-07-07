Гороскоп на день: 8 июля Близнецам лучше уделить время отдыху, а Весам сделать выбор между семьей и карьерой

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет наших читателей в эту субботу, 8 июля.

ОВЕН

Для вас это время, когда вы должны быть уверены в себе и не стесняться своих достижений. Думайте только о своих желаниях и наполняйте свой день только яркими впечатлениями.

ТЕЛЕЦ

Вам предстоит пережить не самый легкий период в жизни. Вы можете столкнуться с неожиданными трудностями, которые застанут вас врасплох.

БЛИЗНЕЦЫ

В последнее время вы часто находитесь в поиске себя. Чтобы полностью не утонуть в этом, не забывайте отдыхать, тогда вам удастся сохранить рассудок и обрести понимание всего происходящего в вашей жизни.

РАК

Этот день как ни один другой даст возможность проявить себя в полной мере и показать свои лучшие качества. В то же время он не слишком подходит для экспериментов, а также для рискованных авантюрных мероприятий.

ЛЕВ

Вы можете быть очень раздражительными, легко выходить из себя, поэтому не следует провоцировать на это окружающих. Ссора может возникнуть на пустом месте, и вряд ли что-то сможет ее разрешить.

ДЕВА

Не стоит рассчитывать на какую-то существенную помощь со стороны друзей. Если вы все же рискнете попросить руку помощи, то, несмотря ни на что, найдутся люди, которые вам не откажут.

ВЕСЫ

Возможно, придется отказаться от некоторых своих планов в пользу более важных дел. Не исключено, что в это время нужно будет сделать выбор между семьей и карьерой.

СКОРПИОН

Вы будете чувствовать себя, как рыба в воде. Полны сил, энергии и идей, но в то же время у вас не будет ни минуты свободного времени. От этого вы ощутите творческий подъем.

СТРЕЛЕЦ

Вам будет трудно контролировать свои эмоции, из-за чего появится склонность к необдуманным поступкам. Не стоит бросаться в омут с головой, так как не исключено, что вы можете совершить ошибку.

КОЗЕРОГ

Возможно, вас ждет встреча с человеком, который оставит след в вашей жизни. Он может кардинально изменить ваше мировоззрение и даже судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит забывать о том, что некоторые ваши действия и слова могут не понравиться окружающим. Поэтому постарайтесь проявлять больше уважения к людям и меньше критиковать их.

РЫБЫ

В этот день обратите внимание на то, чтобы не навредить себе. Для этого нужно научиться быть более сдержанными и не позволять своим эмоциям брать над собой верх.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Две женщины пострадали при пожаре на ферме в Удмуртии

Новое здание на улице Песочной в Ижевске будет культурно-досуговым центром

Погода на выходные в Ижевске: дожди вернутся, но жара останется