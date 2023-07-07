Проверка детских садов идет в столице Удмуртии

Не все детские сады Ижевска проходят проверку Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске продолжается подготовка к новому учебному году. На этой неделе проводятся проверки и приемка детских садов. Главное внимание обращено на безопасность детей. Все недочеты должны быть устранены до 1 сентября, но проверяющие советуют закончить подготовку в более сжатые сроки – к 15 августа.

«Готовиться к новому учебному году всегда сложно. В этом году большое внимание направлено на создание безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении: установили домофон, работает охранное предприятие. Провели ремонт. Нам выделили из городского бюджета более 500 тысяч рублей, и на них мы отремонтировали кровлю и провели косметические работы в группах», – поделилась Ольга Важенина, заведующая детским садом № 25.

Детский сад № 25 прошел проверку. А вот в некоторых других детских садах города проблемы все же есть.

«Наиболее частая проблема – истекший срок эксплуатации пожарной сигнализации. Также бывает, что в детском саду закрывают запасные выходы. Но это связано с тем, что сейчас образовательная деятельность не ведется. Мы указываем на эти моменты и предупреждаем, что при образовательном процессе такого быть не должно», – отметил Иван Аникин, зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Удмуртии.

Особое внимание уделяется работе систем извещения, противопожарной безопасности и, конечно же, работе по защите детей от возможной террористической угрозы. Обращают внимание на охрану, корректную работу домофонов и т. д.

И. о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков в ходе приемки отметил, что после событий, произошедших в школе № 88, планируется оборудовать в образовательных учреждениях КПП. Однако появляться они будут постепенно. 1 сентября первый такой пункт появится в школе № 88.

Помимо безопасности детей сотрудники приемных комиссий интересуются непосредственным состоянием зданий детских садов, самих групп и участков, тем, как организовано питание, и т. д.

«Всю документацию мои коллеги тоже смотрят. Приемка началась на прошлой неделе. Есть необходимость доработки, в этом случае даются рекомендации. Это рабочий процесс. Я уверен, что все детские сады будут соответствовать требованиям надзорных органов», – рассказал Дмитрий Чистяков.

После проверки детских садов начнется работа по приемке школ города.

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